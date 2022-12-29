Пять домашних средств, которые помогут выпрямить волосы без повреждений

Если ваши волосы становятся вьющимися и сухими, им нужно питание. Попробуйте эти 5 домашних средств, чтобы выпрямить волосы без каких-либо повреждений.

Если вы тоже мечтаете о гладких или прямых волосах, пришло время не ограничиваться посещением салона и выпрямлением волос.

Чтобы узнать о лучших домашних средствах для выпрямления волос, HeаlthShots связались с доктором-дерматологом Ринки Капур.

1. Гель алоэ вера, лимон и касторовое масло

Это полезно не только для кожи, но и для волос. Попробуйте взять гель алоэ вера, немного лимонного сока, 1 чайную ложку касторового масла и 2 чайные ложки меда и тщательно смешать все ингредиенты. Нанесите на волосы, а затем смойте шампунем. Лимонный сок насытит кожу головы витамином С и поможет избавиться от вьющихся волос. Касторовое масло предотвращает выпадение волос и выпрямляет волосы.

2. Бананово-мёдовая маска

Если у вас поврежденные волосы, самое время перейти на бананы. Этот фрукт обладает питательными свойствами, которые могут увлажнить ваши волосы. Маски с бананом и медом помогут сделать волосы шелковистыми, прямыми и блестящими. В дополнение к этому, это хороший источник белка, калия, витамина B6, витамина C и магния, которые могут помочь вашим волосам снова расти. Банан, немного меда, одна чашка йогурта и две столовые ложки оливкового масла смешиваются вместе. После нанесения на волосы тщательно промойте их. Кроме того, мед поможет справиться с вьющимися волосами.

3. Оливковое масло и яйца

Сочетание оливкового масла и яиц может помочь с прямыми волосами.

Эта маска также богата жирными кислотами, которые могут помочь улучшить здоровье кожи головы и сделать ваши волосы мягкими и без пушистости.

4. Бананы и йогурт

Йогурт — известное домашнее средство для сильных и здоровых волос. Попробуйте нанести бананово-йогуртовую смесь на волосы, оставить на некоторое время, и вы будете поражены результатами.

5. Яблочный уксус (ACV)

Уровень pH волос восстанавливается яблочным уксусом, который также стимулирует рост волос. Он может оживить ваши волосы, сделав их шелковистыми, блестящими и гладкими. Кроме того, яблочный уксус выпрямляет волосы, так как это натуральный ингредиент для выпрямления волос. Вы почувствуете, что с помощью этого раствора легко распутать вьющиеся волосы.

Читайте также: врачи предупредили об опасности невылеченного насморка.