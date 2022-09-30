Израильское ПО использовалось для взлома высокопоставленных индонезийских чиновников — СМИ

Программное обеспечение ForcedEntry от NSO Group было использовано против более десятка правительственных и военных чиновников в Индонезии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на девять человек, осведомленных в этом вопросе.

Отмечается, что в 2021 году высокопоставленные правительственные и военные чиновники Индонезии стали жертвами шпионского ПО, разработанного израильской охранной фирмой NSO Group.

В частности, сообщается, что «мишенями» стали более десятка официальных лиц, в том числе министр экономики Индонезии, несколько высокопоставленных военных, два дипломата и советники в министерствах обороны и иностранных дел страны.

«Попытка атаковать индонезийских чиновников была одним из самых крупных на сегодняшний день случаев использования программного обеспечения, разработанного Израилем, для взлома правительственных и военных сотрудников», — пишет агентство со ссылкой на мнение экспертов по кибербезопасности.

При этом в министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что ему ничего не известно об этом случае. Другие правительственные органы Индонезии, в том числе министерство обороны и агентство по кибербезопасности и криптографии не ответили на запросы о комментариях.

«Отвечая на обвинения в том, что ее программное обеспечение использовалось для взлома, NSO Group отрицало свою причастность, заявив, что «по контракту и технологически невозможно» использовать ее программное обеспечение для взлома индонезийских официальных лиц».

Как сообщал Курсор, в середине сентября хакеры, связанные с Ираном, заявили, что получили информацию о действующем премьер-министре Яире Лапиде и главе парламентской оппозиции Биньямине Нетаниягу.

Чтобы подтвердить серьезность своих слов, они разместили личную информацию 8,3 тысяч израильтян, где были указаны полное имя, номер удостоверения личности и дата его выдачи, дата рождения, имена родителей, страна рождения дата репатриации и другое.

Также Курсор информировал о том, что оппозиционные журналисты раскрыли имена тех, кто может стоять за кибератаками Ирана, совершенными в последнее время. В частности, речь идет о недавнем взломе Албании, после которого Тирана разорвала дипломатические отношения с Тегераном.