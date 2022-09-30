Израильское ПО использовалось для взлома высокопоставленных индонезийских чиновников — СМИ

16:25, Сегодня
Новости Израиля, Мировые новости
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Фото: pixabay.com

По словам экспертов, попытка атаковать индонезийских чиновников была одним из самых крупных случаев использования программного обеспечения, разработанного Израилем.

Программное обеспечение ForcedEntry от NSO Group было использовано против более десятка правительственных и военных чиновников в Индонезии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на девять человек, осведомленных в этом вопросе.

Отмечается, что в 2021 году высокопоставленные правительственные и военные чиновники Индонезии стали жертвами шпионского ПО, разработанного израильской охранной фирмой NSO Group.

В частности, сообщается, что «мишенями» стали более десятка официальных лиц, в том числе министр экономики Индонезии, несколько высокопоставленных военных, два дипломата и советники в министерствах обороны и иностранных дел страны.

«Попытка атаковать индонезийских чиновников была одним из самых крупных на сегодняшний день случаев использования программного обеспечения, разработанного Израилем, для взлома правительственных и военных сотрудников», — пишет агентство со ссылкой на мнение экспертов по кибербезопасности.

При этом в министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что ему ничего не известно об этом случае. Другие правительственные органы Индонезии, в том числе министерство обороны и агентство по кибербезопасности и криптографии не ответили на запросы о комментариях.

«Отвечая на обвинения в том, что ее программное обеспечение использовалось для взлома, NSO Group отрицало свою причастность, заявив, что «по контракту и технологически невозможно» использовать ее программное обеспечение для взлома индонезийских официальных лиц».

Как сообщал Курсор, в середине сентября хакеры, связанные с Ираном, заявили, что получили информацию о действующем премьер-министре Яире Лапиде и главе парламентской оппозиции Биньямине Нетаниягу.

Чтобы подтвердить серьезность своих слов, они разместили личную информацию 8,3 тысяч израильтян, где были указаны полное имя, номер удостоверения личности и дата его выдачи, дата рождения, имена родителей, страна рождения дата репатриации и другое.

Также Курсор информировал о том, что оппозиционные журналисты раскрыли имена тех, кто может стоять за кибератаками Ирана, совершенными в последнее время. В частности, речь идет о недавнем взломе Албании, после которого Тирана разорвала дипломатические отношения с Тегераном.

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