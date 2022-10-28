В Израиле продолжается бум увольнений в высокотехнологичных компаниях

Затянувшиеся проблемы с цепочками поставок, вызванные пандемией COVID-19, и текущие колебания рынка, отчасти вызванные войной в Украине, привели к нестабильности на мировом рынке, которая потрясла израильский бизнес-сектор, вызвав массовую волну увольнений во всей индустрии высоких технологий Start-Up Nation.

На этой неделе в семи высокотехнологичных компаниях произошли новые увольнения в Израиле, что стало последним в целой череде увольнений, которая за последние шесть месяцев насчитывает более 45 отдельных случаев.

Платформа телемедицины Antidote Health опубликовала заявление, в котором объявила об увольнении 43 человек, что составляет более 28% от общей численности ее персонала. В заявлении указывается «неопределенность на финансовых рынках» в качестве основной причины сокращения, и отмечается, что Antidote «принимает меры на всех фронтах, чтобы оптимизировать и сохранить свои денежные средства».

«Чтобы приспособиться к ситуации на рынке, мы были вынуждены внести изменения в нашу рабочую силу. Компания будет продолжать продвигать свое долгосрочное видение — предоставлять доступное и недорогое медицинское страхование миллионам американцев, которые в настоящее время не имеют этой базовой свободы в пределах досягаемости», — говорится в заявлении.

Кроме того, в отчете Calcalist, сообщается об увольнении 62 сотрудников компанией OrCam, занимающейся разработкой устройств для слабовидящих.

На этой неделе единорог кибербезопасности Snyk уволил 198 сотрудников после сокращения 30 сотрудников в июле. В сообщении на веб-сайте компании генеральный директор Snyk Питер Маккей написал: «Сегодняшний день — один из самых трудных в истории Snyk. В течение 2022 года, хотя наш бизнес продолжал расти, мы также стали свидетелями ряда существенных сдвигов на рынке, в результате чего мы реструктурируем и сокращаем нашу глобальную рабочую силу, что затронет 198 сотрудников, что составляет 14% от нашего общего числа рабочей силы на сегодняшний день».

«Наш бизнес продолжает активно расти, ежегодно увеличиваясь более чем вдвое, и в настоящее время у нас более 2 300 клиентов, но теперь мы должны работать еще более эффективно, чтобы Snyk могла эффективно противостоять продолжающимся препятствиям, с которыми сталкивается мировая экономика», — написал Маккей.

Также было уволено 30% разработчика волонтерской платформы Vee, в результате чего в компании осталось всего 17 сотрудников, а также увольнение 150 человек из финтех-единорога Fundbox.

В письме к сотрудникам генеральный директор Fundbox Прашант Фулория написал: «Поскольку макроэкономические тенденции продолжают влиять на экономику малого бизнеса, мы тоже сталкиваемся с существенными препятствиями для бизнеса. Понятно, что эти экономические проблемы будут длиться дольше, чем мы изначально ожидали».

Еще около 200 сотрудников были уволены единорогом кибербезопасности Cybereason, что вдвое больше, чем в июне, когда было сокращено 100 человек.

«Это трудное решение для нас, и мы делаем все возможное, чтобы помочь сотрудникам в этом процессе. Поскольку рыночные условия значительно изменились, а рынок IPO технологий фактически закрыт, такие компании, как мы, должны быть строгими в финансовом отношении и отдавать предпочтение финансовой эффективности, а не росту», — говорится в заявлении Cybereason.

60 сотрудников были уволены из филиала Hewlett-Packard в Нетании. В заявлении компании говорится: «В настоящее время нет возможности расширять деятельность HP Industrial. Компания продолжает внедрять инновации и создавать ценность для своих клиентов, уделяя особое внимание поощрению цифровизации всей отрасли различными способами и с помощью передовых технологий».

Ранее Курсор писал, что данные статистики порадовали: безработица в Израиле снизилась. Все лето показатель безработицы ухудшался, однако в сентябре данные статистики показали ободряющие результаты. Значение безработицы в сентябре составило 3,9%.

Курсор информировал, что в Тель-Авиве стремительно развивается стартап-индустрия. В прошлом году Тель-Авив был объявлен журналом Fortune самым дорогим городом в мире.

Наша редакция сообщала, что Израиль занимает первое место по цифровому качеству жизни. Обнародован четвертый ежегодный отчет SurfShark Индекс цифрового качества жизни (DQL).

Кроме этого, израильский Технион лидирует в области искусственного интеллекта в Европе.