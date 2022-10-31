Израильское правительство и лидеры готовы к переговорам о реституции Холокоста

Главное событие конференции состоится в четверг, 3 ноября, когда израильские и другие еврейские представители попытаются убедить представителей 47 стран, которые, как ожидается, приедут, что время для достижения хоть какой-то справедливости для переживших Холокост истекает.

На встрече присутствовали представители министерства иностранных дел Израиля, министерства социального равенства, Всемирной еврейской организации по реституции (WRJO), Всемирного еврейского конгресса, организаций и учреждений памяти о Холокосте, пережившие Холокост и другие активисты в сфере памяти о Холокосте и борьбы с антисемитизмом.

Также присутствовали посол Европейского Союза в Израиле Димитер Цантечев, посол Чехии Мартин Стропницкий.

Бывший член Кнессета и бывший посол Колетт Авиталь, которая является генеральным секретарем WJRO, будет основным докладчиком от имени организации. Она сама ребенок, переживший Холокост, чья семья, как и десятки тысяч других, была лишена дома и дохода сначала в результате грабежей нацистами, а затем в результате конфискации коммунистическими режимами.

«Только после падения коммунизма WJRO в 1993 году стала официально зарегистрированной некоммерческой организацией в Израиле. Это последовало за соглашением, подписанным в 1992 году покойным Эдгаром Бронфманом, который был президентом ВЕК, и Авраамом Шохатом, который был министром финансов Израиля», — сказала Авиталь.

«С тех пор WJRO предприняла бесчисленные усилия, чтобы заставить страны Восточной Европы взять на себя ответственность за реституцию разграбленного и конфискованного еврейского частного и общинного имущества, и получила поддержку международного сообщества и международных организаций. Но переговоры все еще ведутся, и реституция идет медленно.Некоторые страны не хотят брать на себя ответственность», — сказала она.

Шули Давидович, которая возглавляет бюро МИД по мировым еврейским делам и мировым религиям, сказала, что в то время как МИД и Министерство социального равенства напряженно работали над вопросами реституции собственности, еврейский мир выступил единым фронтом в этом вопросе. По ее словам, Израиль возглавляет кампанию за справедливость для выживших.

Заместитель министра иностранных дел Идан Ролл, касаясь состава группы, которая встречалась с Герцогом, сказал, что сохранение памяти о Холокосте в Европе было большой проблемой, которую можно было преодолеть, когда все работали вместе для достижения общей цели.

Генеральный директор Министерства социального равенства Меир Бинг заявил, что в Европе недостаточно знаний или желания узнать о Холокосте и его значении в современной истории: «Мы не добились достаточного прогресса. Мы должны попытаться оказать большое влияние в странах Европы».

Он выразил признательность правительству Чехии и ЕС за все, что они сделали в этом отношении. Его мнение поддержал Даниэль Мерон, бывший посол в Чешской Республике, а в настоящее время заместитель генерального директора европейского отдела МИД. Мерон также подчеркнул важность просвещения по вопросам Холокоста.

Герцог выразил сожаление по поводу того, что в течение многих лет не велся диалог с Восточной Европой по этому вопросу, и намекнул, что реституция собственности касается не только денежной оценки собственности.

«Это имеет глубоко укоренившиеся психологические элементы», — сказал он.

Главный операционный директор WJRO Марк Вайцман также будет среди спикеров Терезинской конференции.

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Как сообщал Курсор, к 75-летию публикации дневника Анны Франк Google почтил жертву Холокоста дудлами, изображающими моменты из ее жизни, которые она записала в свой дневник.

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