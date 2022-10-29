Умерла одна из ближайших подруг Анны Франк

Ханна Гослар — бывшая медсестра, пережившая Холокост, вместе с Франк училась в школе Монтессори и еврейском лицее в Амстердаме.

Ханна Гослар, подруга Анны Франк, переехавшая в Израиль после войны, скончалась в возрасте 93 лет.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на Фонд Анны Франк.

Пережившая Холокост Гослар была одной из ближайших подруг Франк до того, как нацисты вторглись в Амстердам, снова встретила ее в Берген-Бельзене, выжила и воспитала семью в Иерусалиме.

«Ханна Гослар, одна из лучших подруг Анны Франк, которая, как и она, содержалась в нацистском концентрационном лагере Берген-Бельзен во время Второй мировой войны, скончалась в пятницу в возрасте 93 лет», — говорится в сообщении.

Издание напоминает, что Франк, еврейская девушка, которая умерла в возрасте 15 лет в лагере Берген-Бельзен, известна во всем мире благодаря своему блистательному дневнику, написанному между 1942 и 1944 годами.

Ханна Гослар родилась в 1928 году. Ее семья бежала из нацистской Германии в 1933 году и поселилась в Амстердаме, где она познакомилась с Франк в школе. Девушки потеряли связь в 1942 году, когда семья Франк скрылась от нацистов. Гослар и ее семья были арестованы гестапо в 1943 году и в следующем году депортированы в Берген-Бельзен. Там Гослар снова встретился с Франк в феврале 1945 года, незадолго до ее смерти.

Гослар и ее сестра Габи были единственными выжившими членами их семьи. Позже Гослар репатриировалась в Иерусалим, где вышла замуж за Уолтера Пика. У пары было трое детей, 11 внуков и 31 правнук.

«Это мой ответ Гитлеру», — говорила Гослар.

Как сообщал Курсор, к 75-летию публикации дневника Анны Франк Google почтил жертву Холокоста дудлами, изображающими моменты из ее жизни, которые она записала в свой дневник.

Также Курсор информировал о том, что бар и ресторан в Тивертоне, штат Род-Айленд, извинился за публикацию оскорбительного мема об Анне Франк.