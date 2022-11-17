Израильского провайдера Хот оштрафуют на 2 миллиона шекелей

В четверг, 17 ноября, Управление по защите прав потребителей заявило, что оштрафует израильского провайдера «Хот» на два миллиона шекелей.

Об этом сообщает издание News.walla.

Компанию обвиняют в многочисленных нарушениях, в частности в том, что она не отключала потребителей, которые не хотели продолжать пользоваться ее услугами, несмотря на их прямые просьбы. С клиентов продолжали списывать средства даже тогда, когда они требовали их отключить.

В Управлении по защите прав потребителей сообщили, что некоторым пользователям приходилось платить провайдеру месяцами, а некоторым и по полгода. Один из клиентов рассказала, что провайдер отказал отключать его от услуг по телефонному запросу, вопреки законодательству.

Были случаи, когда компания изымала с израильтян плату за телевидение в размере около 100 шекелей в месяц, хотя они не были подключены к данной услуге.

В провайдере «Хот» ответили на обвинения, заявив, что сейчас они работают над тем, чтобы улучшить свой сервис, а это приведет к снижению количества жалоб от пользователей.

«Курсор» писал ранее, что отчет Департамента банковского надзора Израиля опубликовал рейтинг банков, на которые чаще всего жалуются клиенты.

Еще мы писали, что Управление по защите прав потребителей назвало авиакомпании, на которые от израильтян поступает больше всего жалоб.