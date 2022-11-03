Названы авиакомпании, на которые израильтяне жалуются чаще всего

Проверка Управления по защите прав потребителей показала, что с начала 2022 года количество жалоб на услуги авиакомпаний выросло на 800% по сравнению с 2019 годом, до пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Themarker.

Клиенты в первую очередь жалуются на отмену рейсов, задержки, высокие штрафы за отмену билетов, а также невыплаченную компенсацию.

Израильтяне, как сообщает Управление, чаще всего жалуются на авиакомпании Al Al, Arkia и Israir. Отчасти это связано с тем, что они выполняют больше всего рейсов из аэропорта «Бен-Гурион», чем зарубежные компании, такие как, например, WizzAir и Ryanair. С другой стороны, наши граждане считают, что в Израиле больше шансов на то, что их жалобы будут услышаны, а возмущения взяты во внимание, так как находятся в местной юрисдикции.

Согласно данным фирмы Buzzilla, израильтяне в прошлом квартале чаще всего жаловались на авиакомпанию Arkia (29% негативных упоминаний в социальных сетях). Клиенты критикуют ее за плохое обслуживание и задержку рейсов.

«Курсор» писал ранее, что в конце следующего месяца для израильтян могут открыть новую авиалинию в Лагос (Нигерия). Ее планирует запустить компания Air Peace.

Еще мы писали, что из Тель-Авива в Афины открывают еще один прямой рейс.