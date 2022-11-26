Израильтян ожидает рост цен на базовые товары и услуги

Если правительство не продлит снижение акцизного налога, то с 1 декабря цена на топливо может увеличиться примерно на 15,5%.

Экономисты уже предупредили, что процентная ставка будет продолжать расти, и Банк Израиля скоро объявит о будущем повышении, которе будет больше самого высокого прогноза и составит 3,5% в третьем квартале 2023 года.

Цены продолжают расти, не останавливаясь ни на минуту: ипотека подорожала на сотни шекелей с начала года, зафиксирован рост арендной платы и стоимости корзины продуктов в супермаркетах. Кроме того, скоро подорожают и другие базовые услуги.

С 1 декабря цена на топливо может увеличиться примерно на 15,5%, то есть на один шекель за литр, если новое или временное правительство не продлит действие приказа о снижении акцизного налога.

Также известно, что с 1 января увеличивается тариф на электроэнергию. Повышение составит 8,2% в самый разгар зимнего сезона. При этом тариф на воду также увеличится на 3,5%.

Такие повышения цен на базовые услуги, естественно, отразятся на остальных продуктах из-за увеличения расходов на производство и хранение.

Напомним, все это происходит на фоне обещаний назначенного премьер-министра Биньямина Нетаниягу «заморозить генераторы инфляции» — электричество, воду, налог на имущество и тарифы на топливо. Так что теперь нам нужно посмотреть, сможет ли новое правительство остановить волну роста цен до января и до утверждения нового бюджета.

Ранее Курсор писал, что управляющий Банка Израиля: Ставка превзойдет наш прогноз.

Также мы информировали, что шекель слабеет относительно доллара.