Израильтян предупредили о дефиците свежей курятины

В министерстве сельского хозяйства Израиля отметили, что в конце сентября ожидается дефицит свежего куриного мяса, поскольку его поставки будут прерваны.

Из-за праздников в конце текущего месяца в Израиле ожидается дефицит свежего куриного и индюшиного мяса. А вот в замороженном виде такие продукты останутся доступными.

Об этом сообщает издание «НЭП».

Праздник Рош а-Шана начнется вечером в воскресенье, 25 сентября и продолжится до вторника, 27 сентября. Уже в среду, 28 сентября, будет пост Гедальи. Соответственно поставки свежего мяса для торговли будут прерваны почти на 6 дней. А учитывая, что свежая мясная продукция может храниться недолго, то в министерстве сельского хозяйства предупредили, что на нее ожидается дефицит.

А вот замороженные продукты из курицы будут доступны, поскольку их срок годности намного выше, чем свежей продукции. В связи с этим, израильтянам, заинтересованным в приобретении свежего куриного мяса, рекомендуют купить его в течение ближайшего времени — за неделю до праздников.

Что касается молочной продукции, то информация о перебоях от минсельхоза не поступало.

«Курсор» писал ранее, что цена потребительской корзины в Израиле по сравнению с 2021 годом выросла на 6%. При этом разница в цене между самой дешевой и самой дорогой сетями составляет 17%.

Еще мы писали, что молочный гигант Tara рассылает сетям супермаркетов уведомление о повышении цен на молочные продукты.