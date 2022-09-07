Израильский молочный гигант поднимет цены

Молочный гигант Tara рассылает сетям супермаркетов уведомление о повышении цен на молочные продукты.

Молочный гигант Tara объявил, что все молочные продукты, цены на которые не регулируются, подорожают.

Компания сообщила ритейлерам, что остальные ее товары, то есть те, цены на которые регулируются, подорожают на 4,9%.

Согласно уведомлению, разосланному сетям супермаркетов, Tara намерена поднять цены после курортного сезона. Среди затронутых продуктов — продукты Müller, йогурты, пудинги, специальные сыры и многое другое.

Ранее сообщалось, что Молочный совет Израиля достиг соглашения с правительством о повышении цен на «контролируемые» молочные продукты (прежде всего молоко, мягкий белый сыр и творог).

Соглашение включает повышение цен на 4,9 процента, а не на 14 процентов, как обсуждалось.

После повышения цен цены на молочные продукты, находящиеся под контролем правительства, будут заморожены до мая 2023 года, когда они будут автоматически обновлены.

Как писал Курсор, в Израиле увеличилась средняя зарплата. Согласно статистике, с апреля 2023 года уровень минимальной зарплаты платы будет составлять 47,5% от средней заработной платы.

Помимо этого, недавно экс-министр экономики и депутат от «Ликуда» заявил, что в Израиле нужно принять чрезвычайный план для остановки роста цен и снижения стоимости жизни.

Напомним, что председатель Гистадрута Арнон Бар-Давид утверждает, что сформированное правительство до января должно решить проблему снижения зарплаты бюджетников, иначе будут проводиться демонстрации.