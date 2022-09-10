Потребительская корзина за год выросла в цене на 6 процентов: что подорожало больше всего

В некоторых категориях разница в цене между отдельными товарами исчисляется десятками процентов. Поэтому эксперты рекомендуют отдавать предпочтение онлайн покупкам.

Цена потребительской корзины в Израиле по сравнению с 2021 годом выросла на 6%. При этом разница в цене между самой дешевой и самой дорогой сетями составляет 17%.

Об этом свидетельствуют данные, полученные в результате сравнительного обзора, проведенного Советом потребителей.

Отмечается, что эксперты изучили цены на 70 самых распространенных товаров.

Яйца: средняя цена выросла на 7% по сравнению с ценой июня.

Консервированная кукуруза: цены выросли в среднем на 28% по сравнению с прошлогодней ценой.

Мука и манная крупа: за год цена выросла на 17%.

Бритвы: за 12 лезвий сейчас придется заплатить от 110 до 212 шекелей.

Смесь детского питания на молочной основе: за 700 г продуктов сейчас просят до 94,9 шекеля.

Как сообщал Курсор, молочный гигант Tara объявил, что все молочные продукты, цены на которые не регулируются, подорожают.

Компания сообщила ритейлерам, что остальные ее товары, то есть те, цены на которые регулируются, подорожают на 4,9%.

Согласно уведомлению, разосланному сетям супермаркетов, Tara намерена поднять цены после курортного сезона. Среди затронутых продуктов — продукты Müller, йогурты, пудинги, специальные сыры и многое другое.

Ранее сообщалось, что Молочный совет Израиля достиг соглашения с правительством о повышении цен на «контролируемые» молочные продукты (прежде всего молоко, мягкий белый сыр и творог).

Соглашение включает повышение цен на 4,9 процента, а не на 14 процентов, как обсуждалось.

После повышения цен цены на молочные продукты, находящиеся под контролем правительства, будут заморожены до мая 2023 года, когда они будут автоматически обновлены.

Как писал Курсор, в Израиле увеличилась средняя зарплата. Согласно статистике, с апреля 2023 года уровень минимальной зарплаты платы будет составлять 47,5% от средней заработной платы.

Помимо этого, недавно экс-министр экономики и депутат от «Ликуда» заявил, что в Израиле нужно принять чрезвычайный план для остановки роста цен и снижения стоимости жизни.