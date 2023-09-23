Израильтян предупредили о новой схере обмана, связанной с Booking

Обманутые пользователи потеряли тысячи шекелей.

Израильтяне начали массово жаловаться на сайт Booking, предназначенный для бронирования гостиниц и жилья по всему миру, который, по всей видимости, взломали мошенники и пытались выманить у доверчивых пользователей средства.

Об этом сообщает Mako.

Граждане рассказали, что после бронирования номера стали получать сообщения в чатах различных отелей с просьбой повторно ввести данные своих кредитных карт. И эти требования поступали с официального сайта Booking, и потому пользователи были полностью уверены, что их персональная информация надежно защищена. Но это, к сожалению, оказалось заблуждением. Мошенники подобных образом "заработали" тысячи шекелей.

В Booking прокомментировали инцидент, заявив, что безопасность пользователей является их главной задачей, и они вкладывают в их защиту значительные средства, круглосуточно отслеживая и блокируют подозрительную деятельность. Более того, в компании заверяют, что постоянно совершенствуют свои системы безопасности и пока не обнаружили никаких нарушений. Без дополнительной информации о бронировании они не смогут проводить дополнительные расследования.

"Курсор" писали, что сотрудники полиции задержали семью из Ашкелона, в частности родителей и двух подростков (15 и 17 лет), которые обманным путем требовали деньги у доверчивых граждан через интернет.

Еще мы писали, что сотрудники полиции арестовали десять человек, которые подозреваются в мошенничестве против пожилых жителей Кфар-Сабы. Обманным путем они "заработали" 250 тысяч шекелей.