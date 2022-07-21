Назван город Израиля, лидирующий по продажам новых домов

Нетания возглавляет список, так как продажи новых квартир в Израиле упали на 10%.

По данным Центрального статистического бюро, Нетания возглавила список новых квартир, проданных в Израиле в период с марта по май, а Тель-Авив опустился на 4-е место. Центральное бюро статистики также установило, что за первые пять месяцев года продажи новых домов упали на 10% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.

В период с марта по май 2022 года было продано 664 новых дома в Нетании, 644 новых дома в Ашкелоне, 577 новых домов в Рамат-Гане, 550 новых домов в Тель-Авиве и 506 новых домов в Иерусалиме. В предыдущем отчете за февраль-апрель Тель-Авив был на первом месте, за ним следовали Ришон ле-Цион, Бейт-Шемеш, Рамат-Ган, Беэр-Шева и Нетания.

Основное изменение в этих двух отчетах связано с различной методологией, с помощью которой бюро измеряет продажи новых домов. Вместо того, чтобы основывать данные на опросах, теперь они основаны на административных файлах, таких как разрешения на строительство и сделки, о которых сообщается в Управление по подоходному налогу. По оценкам, резкое изменение в списке городов с наибольшим количеством проданных новых домов связано с изменением методологии.

Данные новой методологии показывают, что за первые пять месяцев года было продано 19 800 новых домов, что на 10% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Бюро установило, что падение продаж новых домов началось в августе 2021 года со средним падением на 3,3% в месяц, а в период с апреля 2020 года по июль 2021 года наблюдался средний рост на 2,3% в месяц.

Ассоциация строителей Израиля настаивает на том, что падение продаж новых домов связано с сокращением предложения. Но в то время как это может быть правдой в некоторых городах, в национальном масштабе инвентарь новых домов для продажи составляет 46 000, такое же количество между 45 000 и 47 000 в течение прошлого года.

Скорее всего, падение продаж новых домов, начавшееся ближе к последнему кварталу 2021 года, связано с существенным ростом индекса затрат на строительство, что делает покупку новых домов рискованной и неуверенной для покупателей.

Ранее Курсор писал, что цены на жилье в Израиле продолжают бить новые рекорды. Продолжающийся рост цен на недвижимость по всей стране происходит, несмотря на недавнее замедление продаж и крупномасштабный жилищный проект, субсидируемый государством.

Названы города Израиля, где снижаются цены на жилье. Цены на жилье в Израиле стремительно растут. Многие граждане ищут жилье по более доступным ценам.

Курсор писал, что эксперты рассказали, подешевеют ли в Израиле квартиры. Всего в мае были куплены лишь 10 500 квартир. За вычетом субсидированного жилья (продается в рамках лотерей «Цена для новосела») подрядчики продали в мае лишь 2900 «нельготных» новых квартир.

Кроме этого, в Израиле резко подскочили цены на аренду квартир.

Жилищная лотерея в Израиле: новые детали о втором раунде.

Кроме этого, стало известно о новой проблеме на рынке аренды жилья в Израиле.

Наша редакция сообщала, что в Израиле наблюдается резкое падение продаж нового жилья.