Израильтян предупредили о новых ценах на рецептурные лекарства

Заместитель директора по планированию бюджета и ценообразованию министерства здравоохранения Хаим Хупперт объявил сегодня, что с 1 января 2023 года максимальные цены примерно 1500 патентованных рецептурных лекарств, которые контролируются в соответствии с 5-ой главой Закона о надзоре за товарами и услугами, снизятся в среднем на 7,47% по сравнению с их ценой в 2022 году.

Механизм определения цены основан на средних розничных ценах на препараты и лекарства в так называемых «странах котировки» (Бельгия, Венгрия, Испания, Франция, Великобритания, Германия и Нидерланды), в соответствии с тремя странами с самыми низкими ценами и изменениями курсов шекеля по отношению к валюте данных стран.

Важно отметить, что ценовой контроль осуществляется относительно максимальной цены лекарств, и что из нее также высчитывается личное участие потребителя, застрахованного в больничной кассе в соответствии с тарифными планами больничных касс.

Цена на безрецептурные препараты остается такой же, как и в предыдущие годы.

Хаим Хупперт, заместитель директора по планированию бюджета и ценообразованию министерства здравоохранения, сказал: «Лекарственный рынок в Израиле является динамичным, качественным и разнообразным, так как в последние годы в Израиль поступило много инновационных лекарств. Поскольку лекарства являются товаром первой необходимости, цены на лекарства находятся в ведении Министерства здравоохранения. С момента вступления в силу нового механизма котировки в 2018 году цены на контролируемые рецептурные препараты снизились примерно на 25%. Снижение цен на лекарства осуществляется с учетом баланса между ценами и обязательством министерства поддерживать динамику и инновации на этом рынке. Ожидается, что текущее падение цен также приведет к снижению размера личного участия, которое платят клиенты больничных касс за лекарства».

Профессор Нахман Аш, генеральный директор Министерства здравоохранения, отметил: «Надзор за ценами на лекарства является важным инструментом сдерживания роста и фактором снижения цен. Это способ сделать широкий спектр лекарств доступным для всего населения, что позволит ввести больше лекарств в государственную корзину здравоохранения и снизить размер личного участия, который высчитывавается из прейскурантной цены. Мы работаем над тем, чтобы продолжить тенденцию к снижению размера личного участия и в других направлениях».

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