Минздрав предупреждает: В Израиль незаконно ввезли опасные поддельные лекарства

Минздрав заявил, что использование поддельных ампул может нанести вред здоровью и вызвать побочные эффекты, включая отеки, депрессию, усталость и раздражительность.

Инспекторы отдела Министерства здравоохранения по правоприменению, надзору и правоприменению, а также сотрудники таможенного и налогового управления изъяли сотни поддельных ампул гормонов Pregnyl 500 IU на переходе моста Алленби в Иорданию, которые были ввезены контрабандой из Турции.

Министерство заявило, что использование поддельных ампул может нанести вред здоровью и вызвать побочные эффекты, включая отеки, депрессию, усталость и раздражительность.

Инъекции Pregnyl состоят из человеческого хорионического гонадотропина (HCG), гормона, который поддерживает нормальное развитие яйцеклетки в яичнике женщины и стимулирует высвобождение яйцеклетки во время овуляции. ХГЧ используется для лечения бесплодия у женщин и для увеличения количества сперматозоидов у мужчин.

Подозреваемый в совершении преступления, не являющийся гражданином Израиля, был пойман с большим количеством таблеток и ампул разного типа в чемодане. Он был допрошен на таможне и заявил, что он врач, но в министерстве заявили, что доказательств этому не найдено.

Проведенные лабораторные исследования подтвердили подделку ампул и то, что они были изготовлены без надзора, что они содержали вещества низкого качества, несовместимые с веществами, из которых изготовлено оригинальное лекарство.

Поддельные ампулы можно определить по следующим признакам:

Номера партий на упаковках и ампулах: N117516/2025-07 и 22319/2025-07.

Шрифты и знаки на упаковках были не такими, как на оригинальном препарате.

Доктор Рони Берковиц, директор департамента правоприменения и надзора, заявила, что «действия на переходе Алленби проводились в рамках правоприменительной деятельности министерства совместно с Таможенной и налоговой службой по предотвращению ввоза и сбыта наркотиков, не одобренных для продажа в Израиле. В отношении нарушителей закона будут проводиться дисциплинарные и уголовные производства».

Министерство предостерегает население от покупки и использования контрафактной продукции, которая может нанести вред здоровью населения, и подчеркивает, что лекарства следует приобретать только в аптеках и с разрешения врача.

Если есть подозрения в сбыте поддельных лекарств и препаратов или в побочных эффектах от их использования, об этом следует сообщить в отдел правоприменения и надзора по электронной почте [email protected].

Ранее Курсор писал, что в Израиле усугубляется проблема с нехваткой лекарств. Дефицит обычных лекарств наблюдается не только в Израиле, но и в мире. Это привело к повышению цен на стандартные лекарства, особенно обезболивающие и жаропонижающие лекарства.