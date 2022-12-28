Минздрав предупреждает: В Израиль незаконно ввезли опасные поддельные лекарства

Инспекторы отдела Министерства здравоохранения по правоприменению, надзору и правоприменению, а также сотрудники таможенного и налогового управления изъяли сотни поддельных ампул гормонов Pregnyl 500 IU на переходе моста Алленби в Иорданию, которые были ввезены контрабандой из Турции.
Министерство заявило, что использование поддельных ампул может нанести вред здоровью и вызвать побочные эффекты, включая отеки, депрессию, усталость и раздражительность.
Инъекции Pregnyl состоят из человеческого хорионического гонадотропина (HCG), гормона, который поддерживает нормальное развитие яйцеклетки в яичнике женщины и стимулирует высвобождение яйцеклетки во время овуляции. ХГЧ используется для лечения бесплодия у женщин и для увеличения количества сперматозоидов у мужчин.
Подозреваемый в совершении преступления, не являющийся гражданином Израиля, был пойман с большим количеством таблеток и ампул разного типа в чемодане. Он был допрошен на таможне и заявил, что он врач, но в министерстве заявили, что доказательств этому не найдено.
Проведенные лабораторные исследования подтвердили подделку ампул и то, что они были изготовлены без надзора, что они содержали вещества низкого качества, несовместимые с веществами, из которых изготовлено оригинальное лекарство.
Поддельные ампулы можно определить по следующим признакам:
- Номера партий на упаковках и ампулах: N117516/2025-07 и 22319/2025-07.
- Шрифты и знаки на упаковках были не такими, как на оригинальном препарате.
Доктор Рони Берковиц, директор департамента правоприменения и надзора, заявила, что «действия на переходе Алленби проводились в рамках правоприменительной деятельности министерства совместно с Таможенной и налоговой службой по предотвращению ввоза и сбыта наркотиков, не одобренных для продажа в Израиле. В отношении нарушителей закона будут проводиться дисциплинарные и уголовные производства».
Министерство предостерегает население от покупки и использования контрафактной продукции, которая может нанести вред здоровью населения, и подчеркивает, что лекарства следует приобретать только в аптеках и с разрешения врача.
Если есть подозрения в сбыте поддельных лекарств и препаратов или в побочных эффектах от их использования, об этом следует сообщить в отдел правоприменения и надзора по электронной почте [email protected].
Ранее Курсор писал, что в Израиле усугубляется проблема с нехваткой лекарств. Дефицит обычных лекарств наблюдается не только в Израиле, но и в мире. Это привело к повышению цен на стандартные лекарства, особенно обезболивающие и жаропонижающие лекарства.