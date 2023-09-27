Израильтян предупредили о перебоях в движении поездов - названа причина

Также отменены ряд поездов, а некоторые составы идут с опозданием.

Вечером, 27 сентября, на пути между станциями Нетания и Хадера поезд приостановил свое движение из-за технической неисправности.

Об этом сообщает "Walla".

Как отмечено в сообщении, это привело к началу перебоев в движении поездов по прибрежной линии Израильских железных дорог в районе 19:00.

"Несколько поездов на этой маршрутной линии были задержаны, а некоторые даже были отменены из-за этой ситуации", - говорится в сообщении.

Предполагается, что подобные перебои могут продолжиться в течение следующего часа.

Ранее израильтян предупредили, что время Суккота движение поездов будет увеличено. Согласно официальному заявлению, железнодорожный транспорт будет эксплуатироваться также на линиях, где проводятся работы по электрификации системы. Также для израильтян запустят дополнительные ночные поезда между Биньямином и Иерусалимом.

Также мы писали, что количество израильтян, использующих пассажирские поезда, значительно вырос в текущем году. В первом полугодии среднее ежедневное число пассажиров на поездах составило 270 000 человек, что на 43 процента больше, чем в предыдущем году. Этот рост привел к увеличению доходов компании "Израильские железные дороги" ("Ракевет исраэль") от перевозки пассажиров на почти полтора раза, превысив 34 миллиона шекелей.

Еще "Курсор" информировал, что Израильская железнодорожная компания ("Ракевет Исраэль") планирует установить специальные системы на своих локомотивах, оборудованные датчиками, которые позволят обнаруживать объекты, включая людей и животных, на путях.