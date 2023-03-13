На поездах появятся системы, предупреждающие о пешеходах и животных на путях

Израильская железнодорожная компания («Ракевет Исраэль») установит на локомотивах специальные системы, которые с помощью датчиков будут видеть предметы, а также людей и животных на путях.

Об этом пишет издание «Детали».

Электрооптические системы предупреждения об опасностях оснащены искусственным интеллектом. Ожидается, что их установка значительно повысит безопасность движения поездов, а также других участников дорожного движения.

В рамках пилотного проекта система, разработанная компанией Rail Vision, будет установлена на 10 локомотивах. С помощью датчиков система может видеть предметы, людей и животных на путях на расстоянии до 2000 метров. Система работает на основе теплового обнаружения, что позволяет замечать объекты на путях при любых погодных условиях и в любое время суток.

«Курсор» писал ранее, что в Великобритании мчащийся поезд чуть не сбил мужчину, который небрежно переходил пути. На видео заметно, что на железнодорожном переходе горел красный свет, что указывало на его опасность, но британец решил это проигнорировать.

Еще мы писали, что поезд сбил человека, который, вопреки правилам безопасности, вышел на площадку пути на станции Сдерот. На месте работают спасатели и полиция.

Напомним, что на железнодорожной станции «Савидор мерказ» в Тель-Авиве женщина попала под колеса поезда. Спасти ее не удалось. Женщина стояла у края платформы. Ей стало плохо, она потеряла сознание.