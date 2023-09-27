Во время Суккота движение поездов будет увеличено

Будут эксплуатироваться поезда даже на тех линиях, где сейчас проводится модернизация.

Израильская железнодорожная компания "Ракевет Исраэль" объявила, что во время праздника Суккота движение поездов будет увеличено.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Согласно официальному заявлению, железнодорожный транспорт будет эксплуатироваться также на линиях, где проводятся работы по электрификации системы. Также для израильтян запустят дополнительные ночные поезда между Биньямином и Иерусалимом.

Отмечается, что за символическую стоимость граждане смогут посетить выставку в Хайфском железнодорожном музее, где пройдут творческие мастер-классы.

"Курсор" писал ранее, что министерство транспорта Израиля планирует запуск пилотной линии судов на воздушной подушке, которая будет расположена вдоль прибрежных городов.

Еще мы писали, что в текущем году количество израильтян, пользующихся пассажирскими поездами, значительно увеличилось. В первом полугодии поездами ежедневно пользовались в среднем 270 тысяч человек, на 43 процентов больше, чем годом раньше. В связи с этим доходы компании Израильские железные дороги ("Ракевет исраэль") от перевозки пассажиров повысились почти в полтора раза и превысили 34 млн шекелей.

Напомним, что израильская железнодорожная компания ("Ракевет Исраэль") установит на локомотивах специальные системы, которые с помощью датчиков будут видеть предметы, а также людей и животных на путях.