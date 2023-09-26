Израильтян предупредили о потеплении – прогноз погоды на ближайшие дни

Осень еще не наступила, температура воздуха на этой неделе снова повысится и будет превышать среднесезонные показатели.

Во вторник, 26 сентября, синоптики прогнозируют в Израиле переменчивую облачность с прояснениями, температура воздуха останется без существенных изменений. Но спустя несколько дней в страну снова придет потепление.

В Иерусалиме столбики термометра поднимутся до 21-30 градусов, в Тель-Авиве ожидается 22-30 градусов, в Хайфе - 23-28 градусов, в Эйлате - 26-38 градусов, в Беэр-Шеве - 19-35 градусов, в Ашдоде/Ашкелоне - 23-29 градусов, в Ариэле - 21-30 градусов, в Тверии - 23-37 градусов и Кацрине (Голанские высоты) - 19-34 градуса.

Температура воды в Средиземном море составит 29-30 градусов, высота волн – 30-60 сантиметров, купаться опасно. Температура воды в озере Кинерет – 29 градусов, а в Красном море – 27 градусов.

Завтра, 27 сентября, температура будет без изменений, немного выше, чем средние показатели по сезону. В четверг, 28 сентября, в Израиль придет потепление и такая погода сохранится до пятницы. В субботу, 30 сентября, израильтян снова ждет повышение температуры и жара, которая в воскресенье пойдет на спад.

"Курсор" писал ранее, что этим летом Земля столкнулась с самыми высокими температурами с момента начала наблюдений в 1940 году. Многие страны Северного полушария столкнулись с опасными и смертельными волнами жары, а также рекордно высокими температурами океана.

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