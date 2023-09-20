Израильтян предупредили о резкой смене погоды

В конце лета в Израиле могут наблюдаться дожди.

По данным Метеорологической службы Израиля (IMS), в среду в Израиле могут пойти небольшие дожди на фоне похолодания, поскольку летний сезон подходит к концу.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

Ожидается небольшое понижение температуры, особенно внутри страны и в горах, а на севере возможны дожди.

Это не первый раз этим летом, когда в Израиле идут дожди. Так, в прошлую среду в течение нескольких часов утром в районе Гуш-Дана и ближе к полудню в северо-западном Негеве шли непрерывные дожди, при этом дождевые облака развивались над северо-востоком Израиля, южной частью Мертвого моря, а также северной Аравой.

По словам главы климатической службы Израиля Амоса Пората, эти осадки были связаны с остатками шторма Даниэль, который затопил некоторые районы Греции и Ливии.

Сток урагана в конечном итоге достиг Израиля, но к тому времени уже потерял силу.

Курсор писал, что в Ливии в результате мощного урагана исчез практически целый город.

Кроме того, мы сообщали, что израильские туристы в Греции из-за шторма столкнулись с рядом трудностей.