Израильтян предупредили об инородном теле, попавшем в партию «Бамбы»

Компания «Осем» объявила о частичном отзыве партии популярного лакомства «Бамба» в связи с возможным наличием упаковочного материала внутри некоторых пакетов с хрустящими палочками.

Об этом пишет «Детали«.

Ограниченная партия продукта, упакованная по 60 граммов для продажи в количестве четырех штук, была изъята из продажи. Упаковки с номером партии 2339866131, штрих-кодом 7290001302279 и сроком годности, который истекает 03.05.2023, являются подверженными отзыву. Компания «Осем» просит покупателей не употреблять продукт с указанными маркировками и обращаться за дополнительной информацией по телефону 1-700-70-76-76.

Компания извиняется перед своими клиентами и отмечает, что в ограниченной партии кукурузных палочек, пропитанных арахисовым маслом, возникла «точечная неисправность» на производственной линии, в результате чего в некоторые упаковки могли попасть кусочки упаковочного материала. Производитель проводит изъятие продукта совместно со Службой контроля за продуктами питания минздрава Ашкелонского округа.

Ранее минздрав предупредил об обнаружении ядовитых токсинов в популярной приправе. В результате проверки, проведенной службой питания при минздраве, в продукте «Мускат плюс корица» были обнаружены афлатоксины (токсины плесени) выше допустимого уровня. Продукт продается в упаковках по 130 г под торговой маркой «Тавлиней ципори», штрих-код: 7290014911048, со всеми сроками годности до 30.11.2024 включительно. В связи с этим потребителей просят не употреблять вышеперечисленные продукты со всеми сроками годности, упомянутыми выше. Граждане смогут вернуть товар и получать за них возврат.