Минздрав предупредил об обнаружении ядовитых токсинов в популярной приправе

Приправа «Мускат плюс корица» по результатам проверки изъята с прилавков в связи с обнаружением в ней токсинов плесени.

Об этом информирует минздрав.

В результате проверки, проведенной службой питания при минздраве, в продукте «Мускат плюс корица» были обнаружены афлатоксины (токсины плесени) выше допустимого уровня.

Продукт продается в упаковках по 130 г под торговой маркой «Тавлиней ципори», штрих-код: 7290014911048, со всеми сроками годности до 30.11.2024 включительно.

Вышеупомянутый продукт также входит в состав следующих смесей приправ:

«Смесь приправ для риса», вес упаковки 130 г, штрих-код: 7290006757883, со всеми сроками годности до 30.11.2024 включительно.

«Смесь приправ для белого риса», вес упаковки 130 г, штрих-код: 7290015892247, со всеми сроками годности до 12.04.2024 включительно.

«Мульти-смесь приправ», вес упаковки 150 г, штрих-код: 729000675796, со всеми сроками годности до 12.12.2024 включительно.

В связи с этим потребителей просят не употреблять вышеперечисленные продукты со всеми сроками годности, упомянутыми выше. Граждане смогут вернуть товар и получать за них возврат.

Также можно связаться с горячей линией обслуживания клиентов по любым вопросам по этой теме по телефону 04-6000435

По информации производителя, компания работает над снятием продуктов с полок и их возвратом.

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