Израильтян предупредили об опасности распространения стрептококка А, который распространился в Великобритании

В Великобритании стрептококк А уже унес жизни 151 человека. Израильтян попросили соблюдать меры предосторожности.

Министерство здравоохранения Израиля уже выразило обеспокоенность по поводу распространения стрептококка А, бактериальной инфекции, которая недавно стала причиной смерти 29 детей в Великобритании.

При первых признаках стрептококка обычно появляется боль в горле и другие симптомы гриппа. Но в редких случаях бактерии становятся инвазивными, размножаются в крови или других органах и могут вызвать ряд осложнений.

К ним относятся менингит, скарлатина, синдром токсического шока и даже заболевание, называемое некротизирующим фасциитом. Все они могут вызвать серьезные заболевания и даже смерть.

Ученые классифицируют различные «группы» стрептококковых бактерий, которые неразличимы для инфицированных людей, и в настоящее время в центре внимания находится группа А, официально известная как пиогенный стрептококк.

Всемирная организация здравоохранения недавно объявила об увеличении заболеваемости инвазивными инфекциями, вызванными стрептококком А, но не пролила свет на то, почему это происходит. Ее заявление было основано на отчетах как минимум из пяти стран: Нидерландов, Франции, Ирландии, Швеции и Великобритании.

Ранее Курсор писал, что минздрав предупредил об обнаружении ядовитых токсинов в популярной приправе.