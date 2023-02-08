Израильтян предупредили: в магазинах продают грудку с серьезной ошибкой на этикетке

Компания «Зильбер» (ש.י. אורן מעדני בשר בע»מ) сообщает своим покупателям, что в товаре «замороженная копчено-маринованная белая грудка» допустили ошибку на этикетке.
Это касается товаров с «датой изготовления» в диапазоне от 15.08.22 до 5.2.23 включительно.
«Годен до» — в диапазоне дат — с 23.10.23 по 23.08.23 включительно.
Штрих-код — 7290115111613
«Там непреднамеренно допущена ошибка в инструкции по применению: «предназначен для употребления только после тщательного обжаривания или варки».
Мы хотели бы уточнить, что продукт не пригоден к употреблению, если он не прожарен или отварен», — сказали в компании.
По согласованию с продовольственной службой минздрава компания «Зильбер» осуществляет сбор продукта с каналов сбыта. Компания отметила, что «приносит свои извинения за неудобства и продолжит работу над выпуском качественной и безопасной продукции для удовольствия потребителей».
По всем вопросам вы можете обращаться по номеру телефона — 04-866244.
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