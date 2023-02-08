Эксперты назвали лучший натуральный подсластитель, на который стоит перейти в 2023 году

Если вы часто добавляете в кофе сахар, жирные сливки или даже искусственные подсластители, вы можете подвергнуть себя риску серьезных последствий для здоровья, от увеличения веса до диабета и многого другого. К счастью, вам не нужно полностью отказываться от сладостей, если вы хотите быть здоровее в этом году. Как оказалось, есть один натуральный подсластитель, который поможет вам не сбиться с пути к цели в отношении здоровья в 2023 году: фрукт монах, или lo han guo (плод Архата).

Чтобы узнать больше о пользе архата, особенно когда речь идет о потере веса, SheFinds поговорили с сертифицированным личным тренером и диетологом Кристин ВанДорен и зарегистрированным диетологом Лизой Ричардс.

Ричардс говорит, что вместо того, чтобы загружать свой кофе сахаром или воспалительными искусственными подсластителями, любой, кто хочет добавить немного сладости в свою чашку кофе, сохраняя при этом здоровую диету, должен выбирать нежирные, натуральные варианты на растительной основе, и фрукты монаха – один из лучших вариантов.

«Фрукты монаха — отличная альтернатива сливкам и сахару для подслащивания, — говорит она. — Он естественно сладкий и содержит много антиоксидантов. Это означает, что вы не только избегаете воспалительных ингредиентов в обработанных сливках или сахаре, но также даете своему телу противовоспалительные питательные вещества».

На самом деле архат даже слаще сахара, а это значит, что вам не придется употреблять его слишком много, чтобы получить желаемый восхитительный вкус, и в отличие от сахара, который является основным виновником набора веса, этот натуральный вариант имеет ноль калорий, ноль углеводов, ноль натрия и ноль жира.

ВанДорен разделяет это мнение. «Фрукты монаха кажутся одним из самых естественных вариантов, — говорит она. — Он также содержит ноль калорий на порцию, поэтому не будет способствовать увеличению веса».

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