Израильтян предупреждают: клиники начинают развертывание новых вакцин от COVID

На этой неделе клиники начнут развертывание вакцин от COVID, адаптированных к различным вариантам. Пожилые люди и группы риска должны быть в приоритете.

Израильским клиникам был дан зеленый свет, чтобы начать введение новых вакцин, адаптированных к различным вариантам коронавируса, в конце этой недели.

Представитель министерства здравоохранения сообщила The Times of Israel сегодня во вторник, что большинство из клиник начнут вводить их на следующей неделе, но некоторые могут начать раньше.

Они будут доступны в качестве третьей, четвертой или пятой дозы. Распространение будет ограничено лицами старше 12 лет, так как вакцины еще не прошли тестирование на младших возрастных группах. Пока неясно, все ли израильтяне смогут получить дозу, когда вакцины поступят в клиники, или сначала их будут вводить только пожилым людям и группам риска.

Новые вакцины Pfizer, адаптированные для Omicron и также хорошо выдерживающие последующие варианты, внедряются на фоне опасений по поводу роста числа случаев коронавируса и опасений, что COVID и грипп вместе усложнят службе здравоохранения Израиля тяжелую зиму.

Однако, в отличие от развертывания оригинальных вакцин, когда были длинные очереди, на этот раз широко ожидается вялая реакция. Профессор Амнон Лахад, руководитель отдела семейной медицины в Иерусалиме больничной кассы «Клалит», сказал The Times of Israel: «Я предполагаю, что очень немногие люди будут ее вводить».

«Люди чувствуют себя в безопасности после трех-четырех доз вакцины, и хотя люди получают сообщение от правительства о том, что стоит вводить больше вакцин, многие настроены скептически, — сказал он. — Есть также чувство усталости — люди устали от вакцинации».

Ранее Курсор писал, что два антитела, выявленные в Израиле, могут бороться со всеми известными COVID-штаммами.