Израильтян просят добровольно принять украинских беженцев на Песах

«Мы знаем, что граждане Израиля стремятся помочь, и это возможность для них сделать это», — заявила во вторник министр алии и интеграции Пнина Тамано-Шата на заседании нового подкомитета Кнессета по иммиграции.

Около 5000 иммигрантов уже прибыли из Украины, в том числе многие приехали в качестве туристов и впоследствии изменят свой статус, сообщила она подкомитету, который будет контролировать прием беженцев ее министерством. Всем им будет предоставлено постоянное жилье позже. По ее словам, у них есть для них 12 000 мест в гостиничных номерах.

Каждая семья получила 3000 шекелей, когда они прибыли в качестве иммигрантов, и дополнительно 6000 шекелей в качестве беженцев. Они также получают ежемесячную стипендию в размере 4000 шекелей.

Беженцы, имеющие право на въезд в Израиль в соответствии с Законом о возвращении, получат немедленную медицинскую страховку еще до того, как станет известен их статус. Две больницы предложили бесплатную медицинскую помощь украинским беженцам.

За последние две недели в Израиль прибыло столько украинских иммигрантов, сколько за последние два года.

Но усилия по оказанию помощи беженцам также столкнулись с критикой. Депутат Религиозной сионистской партии Симха Ротман заявил, что ведется вводящая в заблуждение кампания дезинформации, направленная на то, чтобы заставить Израиль принять больше неевреев.

Генеральный директор «Ямины» Стелла Вайнштейн в гневе покинула комнату, пожаловавшись на то, что Израиль и еврейские организации не делают достаточно для помощи беженцам.

«Люди умирают, а вы говорите, что будет еще одно собрание?» — сказала она, прежде чем выйти из комнаты.

«Курсор» писал ранее, что глава МИД Украины поблагодарил Израиль за поддержку.