Израильтянам могут разрешить въезд на саудовские острова

Основную территорию Саудовской Аравии израильтяне посетить не смогут, однако в ближайшее время у королевства появятся острова, куда нашим гражданам могут разрешить въезд.

Об этом пишет Globes.

Речь идет об островах Тиран и Синафир, которые государство приобрело у Египта в 2016 году. Саудовцы намерены возвести сухопутный мост, который соединит Аравийский полуостров и Египет.

Но еще раньше Саудовская Аравия планировала создать на островах зону шумных развлечений для туристов, включая отели и казино. И туда будут пускать израильских туристов.

Но почему израильским туристам будет можно посещать острова, если нельзя — основную часть Саудовской Аравии? Зацепкой стали некоторые пункты в договоре, по которому эти острова отошли королевству от Египта. Египет потребовал сохранить на островах частичные признаки израильского суверенитета. Во-первых, право вето по поводу всех вопросов, связанных с развитием островов. Во-вторых, Египет потребовал, чтобы его мирный договор с Израилем распространялся и на эти острова тоже.

Таким образом, поскольку израильтяне свободно могут въезжать в Табу и Шарм аш-Шейх, они смогут и отдыхать в отелях и играть в казино на островах Тиран и Синафир.

«Курсор» писал ранее, что в период эпидемии коронавируса многие страны закрылись для путешественников, но были и такие, которые позволяли въезжать туристам из Израиля. Одной из таких стран были Сейшельские острова, ставшие хитом среди израильских туристов, а также у израильских авиакомпаний, выполнявших прямые рейсы в островное государство.

Еще мы писали, что после пандемии коронавируса туристическая сфера в Израиле начинает постепенно восстанавливаться, хотя еще не достигла показателя 2019 года. Однако в прошлом году нашу страну посетили 2,67 млн человек из других государств.