Израильские авиалинии прекратили полеты в одно из самых красивых мест мира

После того, как большинство стран мира открыли свои двери для туристов со всего мира, спрос на полеты в это островное государство значительно упал.

В период эпидемии коронавируса многие страны закрылись для путешественников, но были и такие, которые позволяли въезжать туристам из Израиля. Одной из таких стран были Сейшельские острова, ставшие хитом среди израильских туристов, а также у израильских авиакомпаний, выполнявших прямые рейсы в островное государство.

Когда эпидемия осталась позади, El Al и Arkia прекратили выполнение регулярных прямых рейсов в страну.

Israel Hayom изучили причину прекращения прямых рейсов из Израиля на Сейшельские острова и обнаружили, что, несмотря на красоту этой страны, впечатляющие пляжи и необыкновенные виды, спрос на рейсы в нее был относительно низким, до такой степени, что они стали экономически невыгодными для израильских авиакомпаний.

Что вызвало значительное падение спроса, так это очень широкое открытие подавляющего большинства стран мира, что заставило израильтян вернуться отдыхать в Таиланд и регион Дальнего Востока.

Об этом свидетельствуют цифры: в декабре прошлого года из Израиля на Сейшельские острова вылетело всего около 2400 пассажиров, что меньше, чем количество рейсов в Узбекистан, Азербайджан или Бахрейн.

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Кроме того, израильским путешественникам назвали самую пунктуальную авиакомпанию в 2022 году.