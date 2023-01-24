Израильтянам могут увеличить кредитный лимит по банковским картам

Израильтянам предлагают увеличить кредитный лимит по банковским картам «Хапоалим» и «Леуми». Сумма, предлагаемая клиентам, будет составлять не менее 10 тысяч шекелей.

Проект соответствующих правил опубликовал сегодня, 24 января, министр финансов Бецалель Смотрич.

Согласно им, кредитные лимиты не уменьшаться, как планировалось до этого, а вырастут.

В 2016 году комиссия, возглавляемая бывшим главой антимонопольного управления Дрором Штрумом, наоборот, обязала банки сократить кредитный лимит. До конца 2020 года он должен был уменьшиться в два раза и составить 5 тысяч шекелей. Целью такого шага было увеличение конкуренции в сфере кредитных карт. Это должно было побудить клиентов переходить на карты, выпускаемые не банками, а другими финансовыми организациями. Новые, сокращенные кредитные лимиты, должны оставаться в силе не менее трех лет.

Но из-за пандемии COVID-19 и экономического кризиса в мире, ситуация немного изменилась. В стране начал наблюдаться рост цен.

На практике многие клиенты не заметили уменьшения своего кредитного лимита из-за штрафных санкций от банков, поэтому дорого за это заплатили. В ведомстве отмечают, что многие граждане после снижения кредитного лимита начали испытывать тяжелые последствия.

«Курсор» писал ранее, что Банк а-Доар вводит комиссию для пользователей карт и другие операции.

Еще мы писали, что министерство финансов сформировало рейтинг банков, которые в текущем году показали высокий уровень предоставляемых услуг, чем удержали своих клиентов и привлекли новых.

Напомним, что банк Израиля одобрил создание еще одного нового банка. Он получил название «Банк Эш/Аш». Период создания банка продлится около полутора лет. Все операции в нем будут осуществляться в интернете.