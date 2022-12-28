Опубликован рейтинг банков Израиля по уровню предоставляемых услуг

В 2022 году граждане не столь удовлетворены услугами банков, как это было в прошлом году.

Министерство финансов сформировало рейтинг банков, которые в текущем году показали высокий уровень предоставляемых услуг, чем удержали своих клиентов и привлекли новых.

Об этом пишет Ice.

Согласно данным, среди крупных банков Израиля лидером по этому показателю став «Мизрахи-Тфахот». В 2022 году его работой довольны 60 процентов держателей счетов, что на 5 процентов меньше, чем в прошлом году.

Также положительную оценку получили такие банки:

58 процентов клиентов банка «Дисконт», в прошлом году – 60 процентов,

54 процента клиентов банка «Леуми», в прошлом году – 51 процент,

51 процент клиентов банка «Апоалим», в прошлом году – 53 процент,

50 процентов клиентов банка «Бенлеуми а-Ришон», в прошлом году – 54 процента.

Отмечается, что в 2022 году израильтяне в своем подавляющем большинстве не столь удовлетворены услугами банков, как это было в прошлом году.

«Курсор» писал ранее, что банк Израиля одобрил создание еще одного нового банка. Он получил название «Банк Эш/Аш». Период создания банка продлится около полутора лет. Все операции в нем будут осуществляться в интернете.

Еще мы писали, что опубликован список банков, в которых подтвердились определенные нарушения в связи с жалобами клиентов.