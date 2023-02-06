Израильтянам напомнили, как действовать в случае землетрясения

Сегодня утром, 6 февраля, в Турции произошло мощное землетрясение, которое забрало жизни сотни человек и привело к масштабным разрушениям. Подземные толчки ощущались и на территории Израиля, но система предупреждения «Труа» не сработала, поскольку они были недостаточно сильными. Тем не менее гражданам решили напомнить, как действовать в случае экстренной ситуации.

В Израиле установлена сеть сейсмических детекторов, которые определяют землетрясение в самом начале и если оно сильное (магнитуда 4,5 и выше), то в стране начинает включаться система оповещения Командования тыла «Труа», чтобы предупредить граждан об опасности.

Если вы услышали, как заработала система, тогда нужно выйти на открытую местность, или в защищенную комнату (МАМАД), либо выйти на лестничную клетку. Если такой возможности нет, тогда спрячьтесь в углу комнаты или под тяжелой мебелью.

Если вы находитесь на улице, тогда держитесь подальше от электрических столбов, деревьев и других предметов, которые могут рухнуть на вас с высоты, в том числе стен зданий.

Отметим, что Израиль находится в сейсмически активной зоне, где периодически случаются землетрясения, а примерно раз в сто лет происходят особенно мощные и разрушительные толчки.

«Курсор» писал ранее, что мощное землетрясение магнитудой 7,8 произошло утром в понедельник на юге Турции и на севере Сирии, разрушив здания в городах и поселках по всему региону. Сообщается, что более 360 человек были убиты и сотни ранены, и ожидалось, что число жертв возрастет.

Еще мы писали, что в министерстве иностранных дел Израиля ответили, пострадал ли кто-то из наших граждан во время землетрясения, произошедшего 6 февраля на территории Турции.