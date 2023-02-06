Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии: сотни погибших и раненых

Спасатели ищут выживших под обломками разрушенных зданий во многих городах в Турции и Сирии.

Мощное землетрясение магнитудой 7,8 произошло утром в понедельник на юге Турции и на севере Сирии, разрушив здания в городах и поселках по всему региону. Сообщается, что более 360 человек были убиты и сотни ранены, и ожидалось, что число жертв возрастет.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Десятки зданий рухнули в городах по всему приграничному региону. Спасатели и местные жители продолжают поиски выживших под обломками разрушенных зданий в нескольких городах по обе стороны границы, пробираясь через нагромождения металла и куски бетона.

WATCH: Daylight reveals massive destruction in Kahramanmaraş, Turkey pic.twitter.com/YZD1J4iYfc — BNO News Live (@BNODesk) February 6, 2023

В турецком городе Адана очевидцы сообщили, что слышали, как один человек звал на помощь из-под обломков здания. По словам спасателей, под завалами может быть 200 человек.

JUST IN: Thousands estimated to be dead following 7.8 magnitude earthquake in Turkey. pic.twitter.com/Z4VHxtPvaF — Remarks (@Remarks) February 6, 2023

На сирийской стороне границы землетрясение разрушило удерживаемые оппозицией регионы, в которых проживает около 4 млн человек, перемещенных из других частей Сирии в результате длительной гражданской войны в стране. Многие из них живут в ветхих условиях без медицинской помощи. По меньшей мере 11 человек погибли в одном городе Атме, и многие другие были погребены под развалинами, сообщил Associated Press по телефону местный врач Мухиб Каддур.

«Мы опасаемся, что число погибших исчисляется сотнями», — сказал Каддур.

Землетрясение, которое ощущалось даже в Каире, было сосредоточено примерно в 90 км от сирийской границы, к северу от города Газиантеп, крупного турецкого провинциального центра с населением более 2 млн человек.

По словам турецких властей, последовало не менее 20 афтершоков, спустя несколько часов днем, самый сильный из которых силой 6,6 балла.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в Twitter, что в районы, пострадавшие от землетрясения, были немедленно отправлены «поисково-спасательные группы»: «Мы надеемся, что вместе переживем эту катастрофу как можно скорее и с наименьшим ущербом».

Турецкое агентство по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями сообщило, что по меньшей мере 76 человек погибли в семи турецких провинциях. Агентство сообщило, что 440 человек получили ранения. По сообщениям сирийских государственных СМИ, число погибших в контролируемых правительством районах Сирии возросло до 111, по меньшей мере 516 получили ранения. Ранее сообщалось о 20 погибших в районах, удерживаемых повстанцами.

Наджи Горур, эксперт по землетрясениям Турецкой академии наук, призвал местных властей немедленно проверить плотины региона на наличие трещин, чтобы предотвратить потенциально катастрофические наводнения.

Геологическая служба США сообщила, что очаг землетрясения находился примерно в 33 км от Газиантепа. Его центр находился на глубине 18 км.

Землетрясение произошло в 3:17 утра в Израиле и ощущалось на севере и в центре страны. В заявлении Управления аэропортов Израиля говорится, что рейсы из аэропорта Бен-Гурион в Стамбул будут задержаны из-за стихийного бедствия.

Ранее Курсор писал, что в МИД ответили, есть ли среди пострадавших израильтяне. Сегодня утром, 6 февраля, в Турции произошло сильное землетрясение, которое принесло масштабные разрушения и унесло десятки жизней. В министерстве иностранных дел Израиля ответили, пострадал ли кто-то из граждан еврейского государства.

Курсор сообщал, что в Турции из-за серии сильных землетрясений был объявлен самый высокий уровень тревоги. В результате землетрясения разрушены десятки зданий в разных городах. Число жертв катастрофы в стране составляет как минимум 76 человек, еще не менее 440 пострадали, согласно предварительным данным. Но их число растет, поскольку продолжается разбор завалов. Землетрясение также затронуло Сирию, там погибли не менее 99 человек. Подземные толчки ощущались и на территории Израиля, а также в Греции, Ираке и даже в Румынии и Грузии.

Наша редакция писала, что сильное землетрясение, произошедшее 25 января в полдень между Турцией и Критом, почувствовали жители Хайфы и Гуш-Дана.

Напомним, как минимум 160 человек погибли и еще несколько сотен получили ранения в результате землетрясения, которое произошло на индонезийском острове Ява. Сильные толчки привели к повреждению более 2 200 жилых домов.