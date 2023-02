Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии: сотни погибших и раненых

Мощное землетрясение магнитудой 7,8 произошло утром в понедельник на юге Турции и на севере Сирии, разрушив здания в городах и поселках по всему региону. Сообщается, что более 360 человек были убиты и сотни ранены, и ожидалось, что число жертв возрастет.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Десятки зданий рухнули в городах по всему приграничному региону. Спасатели и местные жители продолжают поиски выживших под обломками разрушенных зданий в нескольких городах по обе стороны границы, пробираясь через нагромождения металла и куски бетона.

В турецком городе Адана очевидцы сообщили, что слышали, как один человек звал на помощь из-под обломков здания. По словам спасателей, под завалами может быть 200 человек.

JUST IN: Thousands estimated to be dead following 7.8 magnitude earthquake in Turkey. pic.twitter.com/Z4VHxtPvaF

— Remarks (@Remarks) February 6, 2023