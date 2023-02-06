Мощное землетрясение в Турции: в МИД ответили, есть ли среди пострадавших израильтяне

Сегодня утром, 6 февраля, в Турции произошло сильное землетрясение, которое принесло масштабные разрушения и унесло десятки жизней. В министерстве иностранных дел Израиля ответили, пострадал ли кто-то из наших граждан.

Об этом пишет 7kanal.

Представитель ведомства отметил, что информация о том, что в результате происшествия пострадали граждане Израиля пока не поступала. Пострадавшие районы Турции — это не те, которые обычно посещают наши граждане с целью туризма.

При этом, в МИД подчеркнули, что находятся на постоянной связи с турецкой властью.

«Курсор» писал ранее, что в Турции из-за серии сильных землетрясений был объявлен самый высокий уровень тревоги. В результате землетрясения разрушены десятки зданий в разных городах. Число жертв катастрофы в стране составляет как минимум 76 человек, еще не менее 440 пострадали, согласно предварительным данным. Но их число растет, поскольку продолжается разбор завалов. Землетрясение также затронуло Сирию, там погибли не менее 99 человек. Подземные толчки ощущались и на территории Израиля, а также в Греции, Ираке и даже в Румынии и Грузии.

Еще мы писали, что сильное землетрясение, произошедшее 25 января в полдень между Турцией и Критом, почувствовали жители Хайфы и Гуш-Дана.

Напомним, как минимум 160 человек погибли и еще несколько сотен получили ранения в результате землетрясения, которое произошло на индонезийском острове Ява. Сильные толчки привели к повреждению более 2 200 жилых домов.