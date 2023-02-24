Израильтянам объяснили, с чем связано резкое подорожание авиабилетов

Во время пандемии коронавирусной инфекции пострадали многие отрасли, но больше всего, сфера авиаперевозок и туризма. Сейчас она начинает восстанавливаться, но пока не вернулась к показателям 2019 года, в частности в Израиле. Гражданам рассказали, с чем связано подорожание авиабилетов и чего ожидать в 2023 году.

Об этом пишет издание Jpost.

COVID-19 наделал хаоса в отрасли, многие международные компании были вынуждены закрыться. И наряду с этим, цены на билеты начали расти. По статистике Gulliver, их стоимость в Израиль увеличилась в среднем на 10 процентов по сравнению с 2019 годом.

«Первая причина роста цен на авиабилеты — высокая цена на топливо. Еще одной причиной является тот факт, что в 2022 году было меньше стыковочных рейсов, которые, как известно, дешевле, чем прямые рейсы. Это сказалось с ценами на рынке и войной в Украине, поскольку Киев и Москва были популярными направлениями стыковки», — рассказал генеральный директор Gulliver Travel Agency Зив Розен.

При этом он заявил, что есть вопрос спроса и предложения. Если во всем мире сейчас меньше авиакомпаний, то меньше конкуренция. С другой стороны, в Израиле сейчас ситуация, в которой количество выполненных рейсов было меньше в 2022 году, чем в 2019 году, из-за COVID, но спрос на полеты превышал предложение.

По словам гендиректора, ближе к лету цены на авиабилеты, вероятно, продолжат расти, но в долгосрочной перспективе ситуация должна улучшиться. В этом году ожидается, что количество пассажиров превзойдет показатель 2019 года, но и рейсов в Израиль будет больше, чем в прошлом году.

«Курсор» писал ранее, что национальный авиаперевозчик Германии Lufthansa намерен отметить около 34 тысяч летних рейсов, в том числе в Израиль. И число отмененных рейсов может вырасти, поскольку дочерние компании Swiss Air и Eurowings Air также могут отказаться от некоторых полетов.

Еще мы писали, что спустя 15 лет авиакомпании Израиля снова запустили самолеты в Турцию. Первые рейсы в Стамбул были выполнены воздушными суднами Israir. Позже к ней присоединятся Arkia и Sun d’Or.