Немецкая компания Lufthansa может отменить десятки рейсов в Тель-Авив

Национальный авиаперевозчик Германии Lufthansa намерен отметить около 34 тысяч летних рейсов, в том числе в Израиль. И число отмененных рейсов может вырасти, поскольку дочерние компании Swiss Air и Eurowings Air также могут отказаться от некоторых полетов.

Об этом пишет Reuters.

Могут быть отменены десятки полетов по маршрутам Мюнхен – Тель-Авив и Франкфурт-на-Майне – Тель-Авив. Точные даты перенесенных рейсов станут известны позднее.

Отмечается, что в прошлую пятницу семь немецких аэропортов провели забастовку протеста, что привело к отмене 1300 рейсов из Германии, в том числе и в Израиль. В среду Lufthansa отменила рейсы в Израиль и из него из-за технической неисправности в своей компьютерной системе.

«Курсор» писал ранее, что спустя 15 лет авиакомпании Израиля снова запустили самолеты в Турцию. Первые рейсы в Стамбул были выполнены воздушными суднами Israir. Позже к ней присоединятся Arkia и Sun d’Or.

Еще мы писали, что венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air запускает из аэропорта Барселоны «Эль-Прат» (Испания) новую авиалинию в аэропорт «Бен-Гурион» в Тель-Авиве.

Напомним, что в июне текущего года авиакомпания SunExpress, которой на равных паях владеют Turkish Airlines и Lufthansa, решила увеличить частоту авиарейсов из Тель-Авива в Анталью.

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