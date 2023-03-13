Израильтянам опубликовали строгое предупреждение в преддверии дождей

В Управлении природы и парков предупредили израильтян и туристов о том, что во вторник, 14 марта, на востоке и и юге страны ожидаются сильные дожди, которые могут спровоцировать наводнение. В связи с этим, следует придерживаться определенных правил безопасности.

Гражданам рассказали, что во время наводнений строго запрещается входить в русла рек пешком и въезжать на транспорте до полного снижения уровня воды. Во время половодья нельзя приближаться к краю берега из-за опасности обрушения берегов.

Информация о работе туристических мест рекомендуется уточнять перед поездкой в информационном центре Управления природы и парков.

«Курсор» писал ранее, что в Негеве установили новый радар, который предупредит об угрозах наводнений. Новый радиолокационный компонент стоимостью 1,4 миллиона шекелей начнет работать с января этого года. Это настоящее спасение для жителей юга и туристов, приезжающих в регион, поскольку Негев является районом, подверженным частым стихийным бедствиям и наводнениям.

Еще мы писали, что к концу текущего столетия примерно половина из 215 тысяч ледников на Земле может исчезнуть, что вызовет разрушительные наводнения в результате прорывов ледниковых озер. Этот процесс оказывает особенно серьезное воздействие на Индию, Пакистан, Перу и Китай, исходя из исследования ученых из Университета Ньюкасла в Великобритании.