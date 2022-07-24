Израильтянам перечислили интереснейшие события в Иерусалиме до 28 июля

The Jerusalem Post назвал основные моменты в культурной жизни Иерусалима на этой неделе. Выбирайте все, что вам нравится: от кинопоказов и концертов до обучающих уроков по резьбе и увлекательных экскурсий.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮЛЯ

Центр Sinsila обучает женщин, живущих в восточной части города, тому, как держать органический улей на крыше. Сто женщин уже проходят обучение; теперь центр планирует обучить еще 500 человек.

Посетите muslala.org/en/sinsila/ или позвоните Тарику Нассару по телефону 050-220-4032, чтобы узнать больше.

Бесплатный вечер кино: присоединяйтесь к Иерусалимскому кинофестивалю в 20:00 и насладитесь классическим фильмом «Поющие под дождем» 1952 года. Место: Парк Независимости, Центр города.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮЛЯ

Насладитесь лучшими хитами музыканта Якира Сассона и его группы в Nocturno Live (улица Бецалель, 7) по цене 20 шекелей за билет в 21:00. Среди песен этого вечера — «Lokeach et Hazman», «Thabil Tirbach» и «Get your foot off». Посетите shorturl.at/cJL28, чтобы купить билеты. Двери открываются в 20:00.

ВТОРНИК, 26 ИЮЛЯ

Научитесь сваривать металл, красить или резать дерево, никому не платя и без предварительной записи. Обучение пройдет в Хамиффале (ул. Хамааравим 3) с 14 до 20 часов.

Опытные художники будут направлять вас, но если вы уже умеете работать с материалами, приглашаем вас следовать за своей музой и превращать свои идеи в осязаемые творения. Если вы пропустите эту неделю, можно прийти на следующей.

СРЕДА, 27 ИЮЛЯ

DJ Tai Rona выступит в 23:00 в Иерусалимской синематеке в рамках Иерусалимского кинофестиваля. В половине первого ночи выступление даст певец Зив Бараши. На следующий день в полночь снова вернитесь туда, чтобы насладиться музыкой Electro-Beat Band Garden City Movement. Вход свободный.

ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮЛЯ

Узнайте о величайшем ограблении в истории израильских музеев на специальной экскурсии в 18:00 в Музее исламского искусства (ул. Хапалмах, 2). В 1983 году были украдены бесценные часы, созданные Авраамом-Луи Бреге для Марии-Антуанетты, а также более 100 других часов из коллекции.

Это преступление оставалось нераскрытым до 2004 года. Если вам нравятся настоящие криминальные туры, эта экскурсия для вас. Она проводится на иврите, требуется входной билет в музей. Экскурсии проходят каждый четверг до 25 августа.

Посмотрите покадровый анимационный фильм 2022 года «Все будет хорошо» камбоджийского режиссера Рити Пана в 13:45 в Синематеке Иерусалима (зал 2, будет показан с английскими субтитрами). Название взято из слогана на футболке молодого протестующего, убитого во время протестов в Мьянме.

Фильм исследует мир, в котором исчезло человечество, и остались одни животные. Панх обсудит фильм со зрителями после показа. Это уникальная возможность встретиться с одним из лучших кинематографистов, работающих сегодня в Камбодже.

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