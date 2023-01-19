В Израиле подешевеет бензин

В Минфине заявили, что «это только первый шаг».

Министр финансов Бецалель Смотрич подписал приказы о снижении налогов на бензин в размере, который, как ожидается, с 22 января снизит цену литра бензина на 10 агор.

Об этом сообщает 12-й канал.

После подписания Смотричем приказа о снижении налога на покупку и акциза на бензин цена составит примерно 6,84 шекеля за литр топлива.

«Еще один шаг и еще один шаг в борьбе с прожиточным минимумом. Представленный нами план, в том числе снижение цены на литр бензина, — это только первый шаг. Жизнь затрагивает каждую семью в Израиле, и ситуация должна измениться. В ближайшие месяцы мы предпримем дополнительные и важные шаги», ‒ сказал министр.

«Курсор» сообщал, что в Израиле отменяют таможенную пошлину на несколько сортов сыра.