Израильтянам рассказали, как будут работать поезда накануне Рош ха-Шана

Опубликованы новые графики маршрутов.

15 сентября было объявлено, что компания "Израильские железные дороги" усилит график движения поездов перед Рош ха-Шана и в конце этого праздника.

Об этом сообщает "Детали".

Так, время работы поездов будет продлено с 06:00 до 16:00, а вечером 17 сентября они будут курсировать с 21:00 до 00:00.

На линии Хайфа - Тель-Авив также будет увеличена частота движения поездов до двух поездов в час.

Поезда также будут останавливаться на станциях Беэр-Шева, Офаким, Нетивот, Сдерот и Димона.

С 15 по 17 сентября израильтяне отмечают главный праздник года - Рош ха-Шана. В связи с этим в стране вводят ряд усиленных мер безопасности. Так, ЦАХАЛ объявил о полной блокаде Иудеи, Самарии и сектора Газа на время праздников.

Блокада начнется в ночь с четверга на пятницу, 15 сентября, в 23:59 и продлится до воскресенья, 23:59. В этот период разрешен пропуск только для гуманитарных и медицинских ситуаций, при наличии исключительных обстоятельств и разрешения координатора правительства на палестинских территориях.

Тем временем в Иерусалиме все синагоги будут окружены вооруженной охраной на время праздников. По словам начальника иерусалимского округа полиции Дорона Турджемана, это решение принято в свете усиления напряженности как в Иудее, так в Самарии и восточной части Иерусалима.