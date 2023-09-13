Израильтянам рассказали, на сколько снизилась продуктовая корзина накануне Рош ха-Шана

Для этого эксперты мониторили цены в магазинах 36 известных торговых сетей.

Министерство экономики провело проверку, в результате которой было обнаружено, что перед наступлением осенних праздников средняя стоимость продуктовой корзины снизилась на 19 шекелей.

Об этом сообщает "Детали".

В рамках проверки цены на 165 товаров в 36 продуктовых сетях, включая интернет-магазины, были исследованы. На 12 сентября, средняя стоимость праздничной продуктовой корзины составляла около 3013 шекелей. Разница между самыми дешевыми и самыми дорогими сетями составила 33 процента, что эквивалентно 857 шекелям.

Самой дорогой сетью из проверенных оказалась "Тив таам бэ-сити" с ценой 3436 шекелей, в то время как самой дешевой оказалась "Рами Леви в интернете" с ценой 2579 шекелей.

В интернет-магазинах, которые были протестированы, разница в ценах между самыми дорогими и самыми дешевыми сетями составляла около 22 процентов, что примерно равно 557 шекелям.

Сети, где стоимость продуктовой корзины оказалась ниже средней, включают "Рами Леви", Carrefour Hyper, "Йохананоф", Carrefour Market, "Виктори", "Хаци хинам", "Хаци ханим онлайн", Carrefour online, "Битан маркет", "Ейнот Битан", "Хипер Коэн", "Махсаней ха-шук", "Шуферсаль диль EXTRA", "Кешет теамим", "Шуферсаль диль", "Виктори онлайн".

Ранее израильтян предупредили, что в канун Рош ха-Шана в магазинах может усугубиться дефицит популярного продукта.