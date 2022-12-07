Израильтянам рассказали о существенном подорожании авиабилетов

За три года подорожали билеты в девять излюбленных мест израильтян.

За последние три года индустрия туризма довольно часто фигурировала в заголовках, в основном в контексте коронавируса, закрытых стран и различных процедур.

В последние месяцы самолеты вернулись в небо, аэропорты мира снова переполнились, а спрос на рейсы резко вырос. Авиакомпании, пережившие тяжелый кризис в период ковида, увидели спрос — и цены на авиабилеты резко выросли.

Газета «Израиль сегодня» провела исследование цен на прямые рейсы авиакомпаний El Al, Israir и Arkia и обнаружила огромные разрывы между средними ценами в 2019 году, до вспышки вируса ковида, и ситуацией сегодня — по крайней мере, в отношении любимых направлений израильтян: Бангкока, Парижа, Лондона, Рима, Нью-Йорка, Будапешта и Берлина.

Например, рейсы El Al в Лондон подорожали на 97% с 2019 года — и это самый резкий скачок. Если в декабре 2019 года цена билета в столицу Англии составляла 345 долларов, то в декабре 2022 года она будет стоить уже 681 доллар. То же самое и с Парижем: цена полета El Al в столицу Франции в 2019 году составляла 299 долларов, а с тех пор выросла на 86% до 555 долларов.

Наименьшую разницу обнаружили в ценах на два следующих авиаперелета. Прямые рейсы в Тбилиси выросли на 17% до $351 за билет по сравнению с $299 в декабре 2019 года. Подорожали и рейсы в Барселону: рейс во второй по величине город Испании, который три года назад стоил $412, с тех пор стал дороже на 21%, и сегодня нужно заплатить 497 долларов.

Ранее Курсор писал, что мировые авиакомпании предупредили о скором росте цен на билеты.