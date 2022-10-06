Израильтянам рассказали про продажу дешевых авиабилетов на следующее лето

Эксперты считают, что в 2023 году авиабилеты будут стоить еще дороже.

Для тех, кто привык свой отдых планировать заранее, уже предлагают хорошие варианты. Британская авиакомпания-лоукостер EasyJet открыла сегодня, 6 октября, продажу билетов на следующее лето.

Об этом сообщает издание «Детали».

Эксперты говорят, что при покупке билетов сейчас можно хорошо сэкономить, потому что в следующе году цены значительно поднимутся. На полеты из Израиля в Европу ожидается большой спрос в предстоящий летний сезон. Об этом свидетельствуют данные этого года, когда израильтяне заполнили полностью самолеты и на многих направлениях пассажиропоток превысил тот, что был в докоронавирусную эпоху.

Как правило, граждане приобретают билеты заранее, как минимум за полгода до планируемого отпуска. Многие авиакомпании учитывают эту тенденцию и соответствующим образом перенастраивают свои сайты продаж.

Британский лоукостер EasyJet уже открыл продажи, самолеты этой компании летают из аэропорта «Бен-Гурион» в Лондон, Манчестер, Амстердам, Берлин, Милан, Париж, Женеву и Базель.

«Курсор» писал ранее, что авиакомпания «Эль-Аль» с 4 февраля открывает международный рейс в Гонконг, цена которого станет ниже 300-400 долларов ниже, чем на аналогичные рейсы у других перевозчиков.

Еще мы писали, что авиакомпания LOT Polish Airlines с октября текущего года повысит частоту рейсов в Тель-Авив, а также запустит авиарейсы в Краков.