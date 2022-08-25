Польская авиакомпания увеличит частоту рейсов в Израиль

Авиакомпания LOT Polish Airlines с октября текущего года повысит частоту рейсов в Тель-Авив, а также запустит авиарейсы в Краков.

LOT Polish Airlines (Польские авиалинии) с 30 октября 2022 года увеличат частоту рейсов в Израиль. Компания будет летать из аэропорта «Бен-Гурион» в варшавский аэропорт им. Фредерика Шопена.

Об этом сообщает издание НЭП.

С конца октября польская авиакомпания по понедельникам, средам и субботам будет выполнять по три рейса, а в остальные дни — по два. На сайте LOT Polish Airlines уже можно ознакомиться с новым расписанием, а также ценами на билеты.

Отмечается, что из Тель-Авива в Варшаву стоимость билетов стартует от 156 долларов (510 шекелей), а вот полет туда и обратно обойдется путешественнику в 289 долларов (944 шекеля).

Кроме этого, польская авиакомпания решила запустить из Тель-Авива рейсы в Краков. Их будут выполнять три раза в неделю — по воскресеньям, вторникам и четвергам. Время в полете займет три часа, цена за билет в одну сторону стартует от 116 долларов (380 шекелей).

«Курсор» писал ранее, что государственная авиакомпания Эфиопии Ethiopian Airlines планирует в конце 2022 года увеличить частоту рейсов в Тель-Авив.

Еще мы писали, что у клиентов авиакомпании Delta скоро появится больше направлений для путешествий. В марте 2023 года она возобновляет рейс между Атлантой (США) и Тель-Авивом (Израиль).