Израильтянам рассказали, сколько будет стоит 14 iPhone

Apple подняла цену на серию iPhone 14 по сравнению с iPhone 13 на ключевых рынках, а вот в США и Китае она осталась прежней.

В начале сентября американская корпорация Apple презентовала долгожданную новинку — 14 iPhone. В компании iDigital, которая оказывает услуги комплексного интернет маркетинга рассказали, сколько будет стоить новый смартфон в Израиле.

Об этом сообщает издание «НЭП».

Эксперты отметили, что по сравнению с прошлой линейкой, стоимость 14 iPhone выросла на 100 долларов. Но цену компания подняла на ключевых рынках, в США и Китае она пока остается прежней.

Согласно данным iDigital, 14 iPhone с памятью 128 ГБ будет стоить около 3800 шекелей по сравнению с почти 3500 шекелей за аналогичную модель 13 iPhone. А цена на 14 iPhone Pro Max с объемом памяти 128 ГБ будет стартовать от 5150 шекелей по сравнению с 4799 шекелей за такую же модель 13 iPhone.

Цена на 14 iPhone Pro Max с памятью 512 ГБ составит 6600 шекелей, а за 14 iPhone Pro Max с объемом памяти 1 ТБ израильтянам придется заплатить почти 7500 шекелей.

«Курсор» писал ранее, что корпорация Apple свернула продажи прошлогодних смартфонов — в частности, iPhone 11, 12 с шильдиком mini и 13 Pro.

Еще мы писали, что пользователи возмущены монополистским решением Apple не устанавливать в iPhone 14 обычные SIM-карты. Эксперты рассказали, какими проблемами для владельцев телефонов это может быть чревато.