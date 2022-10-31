В Instagram произошел масштабный сбой

О проблемах сообщили более трех тысяч человек.

Эксперты зафиксировали масштабные неполадки в работе популярной социальной сети Instagram.

Об этом сообщает Downdetector.

О сбое в Instagram на сайте сообщили более трех тысяч человек. Судя по карте на Downdetector, с проблемами преимущественно столкнулись пользователи из США.

Большая часть жалоб, 65%, касается работы приложения. Помимо того, у 29% пользователей возникли неполадки при попытке зайти в учетную запись, а у 6% – при использовании браузерной версии Instagram.

Представители Instagram пока что никак не прокомментировали сбой и его возможные причины.

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