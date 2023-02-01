Израильтянам запретили купание на пляжах Герцлии и Тель-Авива

В среду, 1 февраля, министерство внутренних дел предупредило израильтян и туристов о закрытии пляжей Герцлии и Тель-Авива, которые работают в зимний сезон. Такое решение было принято в связи с загрязнением морской воды.

Об этом пишет davar1.

С сегодняшнего дня и до дальнейшего уведомления запрещено купание на пляжах «Гиват-Алия», «Йерушалаим» и раздельном пляже в Тель-Авиве, а также на «Акадия цафон» и «Шарон» в Герцлии.

В то же время Управление природы и парков объявило о закрытии нескольких туристических маршрутов и мест из-за погодных условий. На севере были закрыты маршруты на горе Арбель, заповедник Нахаль Тавор, заповедник Гамла, ручей Хазури, ручей Гувта, ручей Мейцар, ручей Эль-Аль, Керен-Эйн-Гев, ​​маршрут «Исчезающая долина» в Гильбоа, ручей Ицпор, ручей Цвия и национальный парк Хоф Ахзив.

На юге закрыты Змеиная тропа, ведущая к Масаде, в Иудейской пустыне — все пешеходные тропы и маршруты для скалолазания, в заповеднике Эйн-Геди — ручей Аругот, тропа Цафит, пещера Давида.

В центре закрыта тропа в национальном парке Яркон между Тель-Афеком и водоемом ха-Нофрим.

«Курсор» писал ранее, что на этой неделе в Израиле ожидаются наводнения из-за сильных дождей. Пожарно-спасательная служба призывает граждан соблюдать инструкции, которые позволят спасти жизнь.

Еще мы писали, что израильтян и туристов предупредили, что во вторник и среду, 31 января и 1 февраля, горнолыжный курорт Хермон будет закрыт для посещения. Это связано с ожидающимся похолоданием и осадками.