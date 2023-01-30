Горнолыжный курорт Хермон на два дня закрывают для посетителей

Администрация объяснила, с чем связаны такие ограничения.

Израильтян и туристов предупредили, что во вторник и среду, 31 января и 1 февраля, горнолыжный курорт Хермон будет закрыт для посещения.

Об этом пишет Maariv.

Администрация объяснила, что это связано с ожидающимся похолоданием и осадками. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 30 января, температура понизится до среднесезонной, будет облачная погода. Временами дожди почти на всей территории страны, но в основном на севере.

Ночью на Хермоне начнется снегопад. После уборки снега и подготовки трасс курорт снова откроют для катания и посещения.

«Курсор» писал ранее, что на этой неделе в Израиле ожидаются наводнения из-за сильных дождей. Пожарно-спасательная служба призывает граждан соблюдать инструкции, которые позволят спасти жизнь.

Еще мы писали, что каждый год израильтяне с нетерпением ждут зимы и выпадения снега, который всегда ассоциируется со сказкой и волшебством. Роскошный вид заснеженной горы Хермон опубликовали в сети.

Напомним, что исследователи китайского метеорологического управления и Корпорации авиационной промышленности Китая показали успехи в управлении осадками. Им удалось увеличить осадки в Цинхай-Тибетском нагорье.

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