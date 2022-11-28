Израильтяне будут получать новые уведомления о штрафах

Уходящий министр юстиции Гидеон Саар хочет изменить подход к отправке гражданам Израиля смс-уведомлений о штрафах.

Об этом сообщает издание «Детали».

В соответствии с нынешними правилами отправка полицией и муниципалитетов уведомлений о штрафах происходит по почте. Сейчас они не проверяют, получил ли израильтянин уведомление.

Многие граждане, особенно если они сменили место жительства, не получают такие извещения. По итогу им становится известно о выписанном штрафе, только когда на него начислили огромную пеню, а за неуплату израильтянам блокируют банковские счета.

Предлагаемая инициатива Саара может решить эту проблему. В поправке сказано, что гражданин будет получать смс-сообщения о штрафах в режиме реального времени.

Уходящий министр юстиции уже опубликовал меморандум об изменении правил и должен подписать решение на протяжении 21 дней. Новый министр юстиции в составе приходящей коалиции сможет отменить или изменить эту поправку.

Ранее мы рассказывали, в каком городе Израиля удвоилось число штрафов за неправильную парковку. Оказалось, что за последний год в Иерусалиме значительно увеличилось количество штрафов, которые выписывали за парковку авто в неположенных для этого местах.

Всего за 2022 год в городе выписали 1 миллион штрафов. Согласно результатам аудиторской поверки, техническая неисправность в компьютерной системе привела к тому, что некоторые оштрафованные оплачивали один и тот же штраф несколько раз, даже не подозревая об этом.

Помимо этого известно о случаях незаконного выписывания штрафов инспекторами. Также квитанции стали выписывать значительно чаще из-за использования камер вдоль выделенных полос для общественного транспорта, которые впервые заработали в Иерусалиме. Однако в городском муниципалитете утверждают, что предоставленная статистика не соответствует действительности.

«Курсор» сообщал о том, сколько израильтян поддерживают право солдат не слушать пение женщин.