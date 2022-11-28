Опрос: сколько израильтян поддерживают право солдат не слушать пение женщин

Израильский институт провел исследование и установил, что 66% израильтян считают, что посещение мероприятий, во время которых можно услышать пение женщин, должно быть разрешено только тем, кто желает посещать такие мероприятия.

Об этом сообщает Israel National News.

Согласно еврейскому закону, мужчинам не разрешается слушать пение женщин. Поэтому религиозные солдаты Армии обороны Израиля просят отказаться от участия в таких мероприятиях, но не всегда их образ жизни соблюдается.

Опрос показал, что, в отличие от своих политиков, израильтяне терпимо относятся к тому факту, что есть солдаты, которые не желают участвовать в мероприятиях, где можно услышать пение женщин. Полный опрос проводился среди репрезентативной выборки населения Израиля. Конкретные вопросы были адресованы еврейскому населению, имеющему отношение к этим вопросам. Целых 66,1% респондентов заявили, что участие в таких мероприятиях должно быть только для тех, кто этого желает, по сравнению с 18,4%, которые заявили, что участие солдат должно быть обязательным.

Еще 7,9% заявили, что, по их мнению, следует запретить проведение церемонии, в которой женщины-военнослужащие выступают на сцене на мероприятии АОИ. Разделенные по политическим лагерям, 10,6% правых поддержали запрет такой деятельности в АОИ по сравнению с 1% левых избирателей.

«Курсор» сообщал, что, согласно опросу, израильтяне не доверяют правовой системе.